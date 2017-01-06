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Причиной расследования по факту сделки ЕНПФ было заявление Нацбанка

6 января 2017, 16:18

Ранее Национальный банк эту информацию не озвучивал по договоренности с правоохранительными органами.


Причиной расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО "Бузгул Аурум" было заявление от Национального банка РК, передает корреспондент Zakon.kz.

"Основанием для возбуждения уголовного дела было заявление Национального банка, в котором Национальный банк обратился 25 ноября 2016 года в правоохранительные органы по факту проводимой сделки", - сказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка РК Александр Терентьев.

Он отметил, что ранее Национальный банк эту информацию не озвучивал по договоренности с правоохранительными органами. Национальному банку эта сделка показалась сомнительной, в данный момент идет следствие, дополнительную информацию обещали озвучить в ближайшее время.

Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности Акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. ЕНПФ в свою очередь, опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО "Бузгул Аурум".

Автор Кубатбек Туратбеков
Фото kcdn.kz

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