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В Пакистане поезд сбил детей в моторикше

6 января 2017, 16:18

Дети в возрасте от пяти до восьми лет получили тяжкие телесные повреждения.


В провинции Пенджаб в Пакистане семь школьников погибли из-за столкновения моторикши с поездом. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает газета Pakistan Today, передает Lenta.ru.

Двое моторикшей не рассчитали расстояние до приближающегося состава и начали пересекать железнодорожные пути. В результате столкновения с поездом еще пять детей в возрасте от пяти до восьми лет получили тяжкие телесные повреждения.

В ноябре прошлого года в столице Пакистана Карачи из-за столкновения двух поездов погибли 16 человек. Еще 40 пассажиров получили ранения. Авария произошла на подъездных путях вокзала Ланди.

Двумя месяцами ранее в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в провинции Педжаб погибли четыре и пострадали 93 человека.

Фото: Pakistan Today

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