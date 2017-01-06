В Пакистане поезд сбил детей в моторикше
6 января 2017, 16:18
Дети в возрасте от пяти до восьми лет получили тяжкие телесные повреждения.
В провинции Пенджаб в Пакистане семь школьников погибли из-за столкновения моторикши с поездом. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает газета Pakistan Today, передает Lenta.ru.
Двое моторикшей не рассчитали расстояние до приближающегося состава и начали пересекать железнодорожные пути. В результате столкновения с поездом еще пять детей в возрасте от пяти до восьми лет получили тяжкие телесные повреждения.
В ноябре прошлого года в столице Пакистана Карачи из-за столкновения двух поездов погибли 16 человек. Еще 40 пассажиров получили ранения. Авария произошла на подъездных путях вокзала Ланди.
Двумя месяцами ранее в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в провинции Педжаб погибли четыре и пострадали 93 человека.
Фото: Pakistan Today
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