В Костанае будут судить бывшего сотрудника полиции

Это очередной эпизод в деле о наркомафии, которое началось в Костанае еще в 2013 году. Тогда на скамье подсудимых оказалось 6 участников ОПГ и 10 сотрудников полиции, которые оказывали наркосбытчикам содействие, передает корреспондент Liter.kz.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, в суде № 2 будет рассмотрено уголовное дело в отношении оперуполномоченного группы криминального розыска отделения криминальной полиции Южного отдела полиции Управления внутренних дел г. Костанай, лейтенанта полиции 29-летнего Жараса Б.

Согласно материалам дела, бывший полицейский с 2011 года по 2012 год, в Костанае, используя свое служебное положение, содействовал ОПГ под руководством Асылбаевой, Петренко и Киселёвой. Он знал о составе группы, ее иерархии и способах незаконного сбыта наркотических средств.

«В частности, за регулярное вознаграждение в виде денег и наркотического средства - героина, в нарушение принятой присяги, умышленно совершил тяжкое коррупционное преступление по оказанию преступного содействия руководителям и членам организованной группы в неоднократном незаконном сбыте в городе героина в особо крупном размере», - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

Мужчина предстанет перед судом, его обвиняют по ст.307 ч.4 УК РК (злоупотребление своих должностных полномочий вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, совершенное в интересах организованной группы).

Ольга Шинкоренко