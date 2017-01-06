В РК утверждены правила содержания детей-сирот, переданных приемным родителям

Правила вводятся в действие с 1 января 2017 года.

Приказом Министра образования и науки РК от 15 ноября 2016 года утверждены Правила финансирования содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных приемным родителям, и его размера, сообщает Zakon.kz.





Так, для финансирования содержания детей-сирот один из приемных родителей предоставляет в орган по месту своего жительства следующие документы:





- заявление о назначении денежных средств на содержание ребенка;

- копию договора о передаче ребенка в приемную семью;

- копию договора об открытии текущего счета в банке второго уровня.





Орган опеки в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении денежных средств на содержание ребенка выносит решение о назначении денежных средств, выделяемых на содержание ребенка, переданного приемным родителям. Решение вносится в журнал регистрации решений о назначении денежных средств, выделяемых приемным родителям на содержание ребенка.





На основании решения о назначении денежных средств орган производит оплату денежных средств приемным родителям с месяца принятия решения о назначении денежных средств.

Денежные средства, выделяемые на детей, находящихся в приемной семье, назначаются и выплачиваются приемным родителям до достижения подопечным 18-летнего возраста, включая месяц его рождения.





Выплата денежных средств производится ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца с месяца вынесения решения о назначении денежных средств путем безналичного перевода средств получателю на текущий счет в банке второго уровня.





Выплата денежных средств прекращается в случае досрочного расторжения договора.





Прекращение выплат денежных средств производится по решению органа с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли основания для досрочного расторжения договора.





Орган опеки в течение трех рабочих дней со дня принятия решения извещает приемных родителей о прекращении выплаты денежных средств.





Денежные средства, своевременно не полученные приемными родителями по вине органа, выплачиваются за весь прошедший период со дня обращения в орган.





Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года.



