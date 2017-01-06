Как в Казахстане в 2017 году изменятся цены на квартиры

Казахстанский рынок жилья в этом году может удивить желающих приобрести квартиры. Аналитики и руководители строительных компаний едины во мнении – цены на первичном рынке подорожают в среднем на 7-10%. А вот вторичный рынок напротив будет в некой стагнации , передает телеканал , передает телеканал "Хабар24"





Эксперты по рынку недвижимости проанализировали ценовую политику прошлого года и рассказали, чего ждать в нынешнем сезоне.





Нина Лукьяненко, вице-президент Ассоциации риэлторов Казахстана:

- Мы наблюдаем увеличение активности, и цифры об этом очень много говорят. Если сравнивать каждый месяц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то рост составляет примерно от 7% до 23%. Можно говорить, что в целом по Казахстану количество сделок увеличилось практически на 14%.





Чаще всего, квадратные метры покупают в Алматы и Астане, лишь незначительно от главных городов отстает западный регион. Согласно данным Комитета по статистике, средняя цена продажи нового жилья класса «комфорт» по Казахстану составляет 248 200 тенге за квадратный метр. На вторичном рынке ценник дешевле – 188 800 тенге (почти на 25%). Дороже всего обойдется покупка новой «комфортной» квартиры в Астане – за собственный метр в квадрате придется выложить почти 340 тысяч. В Атырау жилье дороже, чем в Алматы – 326 тысяч тенге.





На рынке вторичного жилья ситуация иная: здесь самый дорогой ценник за площадь в южной столице – 337 тысяч тенге, на втором месте Актау – перепродажи здесь проходят в среднем по 324 тысячи за квадратный метр, в столице просят 313 тысяч за уже обжитую квартиру. По словам экспертов, вторичное жилье совсем скоро упадет в цене.





Цены же на первичное жилье классов «комфорт», «бизнес» и «элит» будут расти. Это связывают в первую очередь с финансовым положением страны и стоимостью нефти на международном рынке. Повышение цен на заветные квадратные метры ожидается уже в конце первого квартала текущего года, говорят специалисты. Однако стоит отметить, что стоимость квартир эконом-класса, вероятнее всего, останется на прежнем уровне, благодаря госпрограмме «Нұрлы жер», которая должна активизировать рынок жилья в регионах.







