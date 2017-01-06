Гражданку Казахстана подозревают в убийстве настоятельницы монастыря в Беларуси
6 января 2017, 16:45
Сообщается, что накануне матушку Василиссу обнаружили мертвой с ножевыми ранениями.
Ножевые ранения настоятельнице Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Беларуси матушки Василиссе, в результате которых она скончалась, нанесла гражданка Казахстана, сообщила в пятницу пресс-служба Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви, передает РИА Новости.
Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело в связи с убийством настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря. В рамках него задержана подозреваемая, в отношении которой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
"Поздно вечером 5 января 2017 года в женском монастыре святой блаженной Ксении Петербургской в деревне Барань Борисовского района произошла трагедия – после полученных ножевых ранений скончалась игуменья монастыря матушка Василисса (Медведь). Предварительно известно, что ножевые ранения нанесла женщина 29 лет, гражданка Казахстана, которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем", — говорится в сообщении пресс-службы.
В епархии отметили, что "в течение ее (нападавшей — ред.) пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка".
Согласно сообщению, утром 6 января в монастыре была отслужена заупокойная лития по игумении Василиссе, которую возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, на которой молились сестры обители, а также представители областной и районной администрации. По окончании литии состоялось совещание по организации погребения, которое намечено совершить 8 января.
© Фото: сайт Cвято-Ксениевского монастыря
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