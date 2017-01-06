Лицом крупной косметической компании стал мужчина

Мэнни Гутьеррес стал лицом косметической компании Maybelline New York. Об этом пишет The Guardian, передает передает Lenta.ru





Бьюти-блогер — первый мужчина, ставший лицом рекламной кампании в истории марки. Он будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot.





Гутьеррес завел видеоблог на YouTube в 2014 году. На его канал подписаны более двух миллионов человек. Он записывает обучающие видео о макияже. Мэнни выступает за права мужчин пользоваться косметикой и является открытым геем.





По информации издания, в октябре прошлого года американская косметическая марка CoverGirl пригласила в качестве бренд-амбассадора 17-летнего бьюти-блогера Джеймса Чарльза. Молодой человек ведет блоги в Instagram и YouTube, на него подписаны более миллиона человек.



