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Новости за сегодня

Теракт в Актобе: Обвиняемых в бездействии полицейских выпустили под залог

 

Начальника местной полиции Актобе Максата Шляшева и его заместителя Ермека Шуканова, которых обвиняют в бездействии во время теракта 5 июня 2016 года в областном центре, отпустили под залог до суда, сообщает газета «Диапазон».

Родственники мужчин сегодня несколько часов простояли перед зданием прокуратуры. Их жены сообщили, что полицейских хотят арестовать. Однако Максата Шляшева и Ермека Шуканова выпустили до суда под залог. Сами полицейские отказались общаться с прессой. Ермек Шуканов сказал, что сам ничего не знает по поводу обвинения.

Напомним, теракт в Актобе произошел 5 июня 2016 года. Группа террористов из 25 человек совершила нападение на оружейные магазины «Паллада» и «Пантера», вооружившись, последовала далее в войсковую часть 6655 Национальной гвардии РК.

 

6 января 2017, 16:55
Источник, интернет-ресурс: Сайт газеты «Диапазон»

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