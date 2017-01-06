Экс-главе Комитета ветконтроля МСХ РК Сакташу Хасенову продлили арест
6 января 2017, 17:11
Арест продлен до 4 февраля.
Бывшему председателю Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана Сакташу Хасенову, задержанному с поличным за дачу взятки, продлили срок ареста, передает Informburo.kz.
"Арест продлен до трёх месяцев – до 4 февраля", – сообщили в пресс-службе суда Астаны.
Напомним, в ноябре 2016 года по подозрению в неоднократном получении взяток был задержан председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Хасенов С. Установлено, что Хасенов по предварительному сговору со своим доверенным лицом Решетько Е., которая ранее работала в министерстве, организовал преступную схему по выдаче разрешений на ввоз мясной продукции на территорию Казахстана. Хасенов С. на системной основе получал взятки по установленной «таксе». Хасенов С. и Решетько Е. полностью признали вину.
Фото: соцсети
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