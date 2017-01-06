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Более 360 тысяч мигрантов прибыли в 2016 году в Европу по Средиземному морю

6 января 2017, 17:25

Более пяти тысяч человек погибли в пути.


Более 360 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в 2016 году в Европу по Средиземному морю, при этом более пяти тысяч человек погибли в пути. Об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ), передает ТАСС.

По ее данным, в Европу по морю за 12 месяцев прибыли 363 248 мигрантов и беженцев. Основную массу переселенцев приняли Греция (более 173 тысяч) и Италия (более 181 тысячи). Более восьми тысяч человек высадились на берег в Испании. За последнюю неделю декабря Италия приняла 1647 мигрантов и беженцев, Греция - 280.

В Грецию в 2016 году приехали в основном сирийцы, афганцы, иракцы, пакистанцы и иранцы, в Италию - нигерийцы, эритрейцы, гвинейцы, а также жители Кот-д'Ивуара и Гамбии.

За год в море погибли 5079 мигрантов и беженцев. Наиболее смертоносным был миграционный маршрут из Северной Африки в Италию (4576 погибших). На пути из Турции в Грецию погибли 434 человека, а из Северной Африки в Испанию - 69 человек.

По суше в Европу в течение 2016 года прибыли, по данным МОМ, 24 139 мигрантов и беженцев, а общее их число, с учетом прибывших по Средиземному морю, составило за 12 месяцев 387 487 человек.

Фото © EPA/A. CARRASCO RAGEL

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