Казахстанский боец Шавкат Рахмонов получил тяжелую травму

Чемпион мира по смешанным единоборствам казахстанец Шавкат Рахмонов на тренировке получил тяжелую травму колена. Это означает что боец не сможет провести бой 3 марта против Алексея Кунченко.





"Я очень хотел этот бой и усиленно тренировался. Не рассчитал свои силы и порвал связки. По медицинскому заключению, скорее всего мне предстоит операция на ногу. Мне жаль, что бой снова не состоится. Хочу извиниться перед всеми, кто ждал этого боя. Я сделаю все возможное, чтобы поскорее вернуться в строй и оправдать доверие своих болельщиков", - рассказал Рахмонов.





Открытие сезона 2017 по смешанным единоборствам М-1 состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге.





Напомним, ранее казахстанец Дамир Исмагулов бросил вызов победителю титульного боя между Абукаром Яндиевым и Александром Бутенко, который состоится на турнире M-1 Challenge 74.

Самые зрелищные бои в прямом эфире покажет телеканал Первый канал «Евразия».



