В рамках расследования теракта в Измире задержаны 18 человек
6 января 2017, 17:33
Также Рабочую партию Курдистана (РПК) обвинили в организации атаки.
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что в рамках расследования произошедшего накануне в городе Измире теракта, повлекшего за собой гибель двоих человек, задержаны 18 подозреваемых, передает ТАСС.
Кроме того, он обвинил запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК) в организации атаки, сообщает агентство Reuters.
В результате взрыва, прогремевшего 5 января у здания суда в Измире, два человека погибли, пять получили ранения. Как сообщил губернатор одноименной провинции, боевики, вооруженные автоматическим оружием и гранатами, вступили в перестрелку с полицией, после чего был подорван заминированный автомобиль.
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