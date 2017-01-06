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В рамках расследования теракта в Измире задержаны 18 человек

6 января 2017, 17:33

Также Рабочую партию Курдистана (РПК) обвинили в организации атаки.


Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что в рамках расследования произошедшего накануне в городе Измире теракта, повлекшего за собой гибель двоих человек, задержаны 18 подозреваемых, передает ТАСС.

Кроме того, он обвинил запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК) в организации атаки, сообщает агентство Reuters.

В результате взрыва, прогремевшего 5 января у здания суда в Измире, два человека погибли, пять получили ранения. Как сообщил губернатор одноименной провинции, боевики, вооруженные автоматическим оружием и гранатами, вступили в перестрелку с полицией, после чего был подорван заминированный автомобиль.


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