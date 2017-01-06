Котла во взорвавшемся доме в Шахане по нормам быть не должно - эксперт

В поселке Шахаш на основе плана мероприятий по ликвидации ЧС институт КазМИРР провел экспертное обследование, сообщает Zakon.kz. Об этом сообщил директор многопрофильного института реконструкции и развития Жмагул Нугужинов.

«На сегодняшний день было проведено обследование несущих строительных конструкций аварийного дома. Причиной обрушения данного дома явился взрыв во встроенном помещении, в котельной. Что конкретно взорвалось и какова причина взрыва определяет следственная комиссия и Энергонадзор с привлечением специалистов в области котлонадзора», - сказал он на брифинге.

По его словам, согласно нормам устанавливать котел в подвальном помещении было нельзя.

«Одно я могу сказать, котла там не должно быть, согласно нормам. Есть строительные нормы, и они не предусматривает этого котла, встроенного в жилое помещение», - подчеркнул он. - А что взорвалось, то ли котел, то ли еще что-то, это вопрос следственных органов или компетентных лиц. Я об этом говорить не могу. Я одно знаю, что по повреждениям конструкции видно, что произошел взрыв, и это произошло внизу, не вверху, потому именно лестничный марш первого этажа был слегка приподнят»

«Там возможно котел был, возможно, и газ....», - добавил он отвечая на вопрос журналистов.

По его данным, стоимость восстановительных работ еще не подсчитана.

Ж.Нугужинов также отметил, что соседние подъезды пострадали не так сильно.

«Согласно ГОСТу и строительным нормам РК техническое состояние трех подъездов работоспособное и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Что касается четвертого подъезда, несущие конструкции трехкомнатных квартир имеют значительные дефекты и не подлежат восстановлению. Они будут полностью демонтированы.1,2 комнатные квартиры расположенные слева от лестничной клетки, а также сама лестница имеют незначительные повреждения. Требуется усиление тяжами снаружи, в пределах подъезда. В связи с тем, что стеновые панели, которые окажутся теперь наружными будут утеплены и облицованы. Ресурс здания не исчерпан. При правильной эксплуатации, там может прожить не одно поколение. Это основные выводы, далее они будут переданы в исполнительные органы», - сказал директор КазМИРР.

Напомним, в поселке Шахан Карагандинской области 1 января ночью в результате взрыва обрушилась часть многоэтажного дома. Погибли 9 человек, в том числе 3 детей. Причины ЧС в Шахане расследует межведомственная комиссия. По предварительным данным, взрыв произошел вследствие неисправной работы автоматической системы отопления. В доме 1987 года постройки проживало 118 человек, в обрушившемся подъезде - 25 жильцов.