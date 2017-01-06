Сирия поблагодарила народ Казахстана за гуманитарную помощь

Посол Республики Казахстан в Иордании Азамат Бердыбай осуществил передачу гуманитарного груза из Казахстана в порт Тартус Сирийской Арабской Республики, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Минобороны России помогало с доставкой груза, который прибыл в расположенный на побережье Средиземного моря порт Тартус в четверг, 5 января.

В пятницу, 6 января, представители властей Сирии начали разгружать корабль «Кузнецов». В гуманитарном грузе Казахстан передал продукты питания, маркированные наклейкой «Kazakhstan»: это мука, мясные консервы, макароны, чай. Кроме того, были отправлены медикаменты.

Как сообщил Посол РК Азамат Бердыбай, ситуация в Сирии остается катастрофической, несмотря на все усилия, которые прилагает международное сообщество. Именно поэтому президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил отправить в страну гуманитарную помощь.

Гуманитарный груз весит 500 тонн. Его перевозили в 33 контейнерах.





Председатель Совета провинции Тартус Ясир Дийб, принимая гуманитарную помощь, поблагодарил казахстанский народ, президента и правительство РК за то, что не остались безучастным к бедствию и проявили сострадание.

Дийб рассказал, что груз в первую очередь планируется довезти до лагеря беженцев в пригороде Тартуса. Вторая партия пойдет потерпевшим - раненым жителям, которые стали недееспособными и не могут содержать свои семьи.

Мирным жителям населенных пунктов, которые оказались заблокированными вооруженными группировками и террористическими организациями, также доставят грузы, хотя это значительно труднее.





Распределение казахстанской гуманитарной помощи нуждающимся будет проходить под контролем Высшей комиссии по оказанию помощи Сирийской Арабской Республики.

Это не первая помощь, оказываемая Казахстаном сирийскому народу. В 2012 г. Казахстаном через Организацию исламского сотрудничества было выделено 400 тыс. долларов США правительствам Иордании и Ливана для оказания гуманитарной помощи сирийцам, находящимся в лагерях беженцев.

Также по окончании переговоров представителей сирийской оппозиции в октябре 2015 года в Астане был подписан Меморандум о предоставлении Казахстаном гуманитарной помощи сирийским беженцам на сумму более 300 тысяч евро для поставок медикаментов, продуктов питания и обустройства сирийских беженцев, сконцентрированных на турецко-сирийской границе.