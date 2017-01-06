Депутат Мажилиса Нұртай Сабильянов провел встречи с избирателями в ВКО
6 января 2017, 17:42
С начала работы в регионе мажилисмен провел 7 встреч с жителями 6 населенных пунктов.
Депутат Мажилиса, заместитель Руководителя парламентской фракции партии «Нұр Отан» Нұртай Сабильянов встретился с жителями Аягозского и Жарминского районов Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
Н.Сабильянов рассказал о ходе реализации Плана нации – «100 конкретных шагов», законотворческой деятельности Мажилиса, проводимой работе партии «Нұр Отан», а также дал разъяснения хода реализации государственных программ «Нұрлы Жол», «Развитие регионов до 2020 года» и др.
Также мажилисмен ознакомил жителей ВКО с основными направлениями новых программ «Нұрлы жер», развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, развития агропромышленного комплекса в Республике Казахстан «Агробизнес-2017».
В свою очередь избиратели поднимали вопросы развития сельского хозяйства, предпринимательства, обеспечения водоснабжением и жильем, ремонта автодорог, развития инфраструктуры населенных пунктов, улучшения качества предоставления медицинских услуг, занятости населения, социального обеспечения, пассажирских перевозок, а также регулирования цен на продукты питания.
Кроме того, участники встреч с депутатом указали на необходимость повышения заработной платы работникам социальной сферы, регулирования цен на лизинг сельхозтехники, решения некоторых земельных вопросов, а также на необходимость принятия закона о ветеранах.
В ходе проведения встреч с избирателями депутат Н.Сабильянов принял граждан по их личным вопросам. На заданные избирателями вопросы депутатом были даны ответы и разъяснения. С начала работы в регионе мажилисмен провел 7 встреч с жителями 6 населенных пунктов.
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