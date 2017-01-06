Медаль Ильина с Олимпиады-2008 официально отдана поляку

Как пишет сайт Ассоциации тяжелой атлетики Польши, спортсмен из этой страны Шимон Колецки официально назван чемпионом Олимпиады 2008 года в Пекине в весовой категории 94 кг, сообщает сообщает Sports.kz





Данную информацию опубликовала на своем официальном сайте Международная Федерация тяжелой атлетики. Как сообщают поляки, такое решение было принято в результате сложных процедур исследования и последующей проверки. В результате повторного исследования допинг-проб, взятых в 2008-м в Пекине, запрещенные вещества обнаружены в образцах анализов забравшего «золото» казахстанца Ильи Ильина и ставшего третьим россиянина Хаджимурата Акаева. Шимон Колецки оказался тогда вторым, а представлявший Грузию Арсен Касабиев — четвертым. Теперь они, соответственно, получат золотую и бронзовую олимпийские награды.





В ноябре дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина с двух Олимпиад. Решение было принято основываясь на результаты дополнительного исследования допинг-проб «А» и «В», взятых на прошедших играх. Анализы показали присутствие в организме запрещенных веществ.





Также медалей были лишены тяжелоатлетки Мария Грабовецкая и Ирина Некрасова, борец вольного стиля Таймураз Тигиев, борец греко-римского стиля Асет Мамбетов. По итогам Олимпиады-2012 золотых медалей лишились все тот же Ильин, а также штангистки Майя Манеза, Светлана Подобедова и Зульфия Чиншанло.