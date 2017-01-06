Мир и согласие – бесценное сокровище - митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

На пресс-конференции в Алматы глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал в том числе, что в этом году исполняется 100 лет двум значимым историческим событиям, сообщает Zakon.kz





Первое - на Всероссийском Церковном Соборе в 1917 году было восстановлено Патриаршество – каноническая норма церковного управления, которого Русская Православная Церковь была лишена два столетия. Второе – Великой Октябрьской революции, величайшей духовной катастрофе современности, исполняется 100 лет.





Говоря об этом, митрополит Александр привел слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Это год, который мы должны провести в особых молитвах о народах наших, о странах, которые некогда составляли единую державу, а ныне являются суверенными, но связаны друг с другом очень тесными историческими, духовными, культурными связями, - подчеркнул митрополит. Мы должны посвятить этот год размышлениям о том, что произошло с нашим народом, что означали все эти потрясения, каков смысл этих потрясений и какие духовные выводы мы можем сделать из трагической истории XX века».





Также, отвечая на вопросы журналистов, архипастырь сказал, что 2016 год был временем не простым: «Вокруг нас, вокруг нашей страны бушуют конфликты на межнациональной, на межрелигиозной почве, чего, с Божьей милости, нет в Казахстане. Чего стоит только одна Сирия… Все это дает повод и разуму, и сердцу человека очень серьезно относиться к этим вопросам».





Роль религиозных организаций митрополит видит, в первую очередь, в том, чтобы разъяснять людям, что мир и согласие – это бесценное сокровище бытия и жизни человека на земле.





- И Духовное управление мусульман Казахстана, и лично Верховный муфтий, и Русская Православная церковь в Казахстане в своих проповедях, в конкретных делах стараются сделать все, чтобы граждане нашей страны с юных лет получили в сердце и в разум свой эти незыблемые вечные традиции, которые характерны для Казахстана, - подчеркнул митрополит. - Мир, братолюбие, согласие, взаимопонимание – это очень важно, чтобы с юных лет человек понимал, что мир многополярен, что рядом с тобой живут носители других культур, других религиозных взглядов и сохранить вот ту толерантность, о которой у нас часто говорят. Это очень важно. Огромные по масштабам, беспрецедентные военные конфликты тревожат сердце любого человека. И мы молимся, чтобы Господь даровал мир своему миру, чтобы люди пришли в познание истины, чтобы те, кто разжигает эти ненавистные, не свойственные, не характерные для нормального человека противостояния, поняли, что мир будет жить, существовать по-настоящему, с пользой для каждого человека. Только тогда будут согласие, доброта и мир между людьми. Поэтому каждый из нас, где бы он ни был, какое бы положение не занимал, должен сделать всё для того, чтобы на уровне семьи, на уровне близких, на уровне своего государства предпринимать всё для того, чтобы священное слово «мир» было великим достоянием каждого человека.





Торгын Нурсеитова

Фото mitropolia.kz



