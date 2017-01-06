Несовершеннолетние жители Актобе планировали теракты в России

Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес приговор в отношении группы из семи человек, в которую входили и несовершеннолетние. По материалам дела участники группы планировали теракты в ночных клубах и торговых центрах в России, пишет Казинформ.

Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, С.Кудайбергенов, поддерживая радикальные взгляды зарубежных проповедников религиозного экстремизма решил создать террористическую группу для вооруженного джихада против сотрудников правоохранительных органов и на территории России против граждан Российской Федерации. С этой целью 19 августа года Кудайбергенов вместе со своими сторонниками К.Есенгуловым, Г.Боранбаевым, несовершеннолетними Е.Балтабаевым, Н.Сейткали, придерживающихся взглядов религиозного экстремизма собрались на арендованной квартире.

«В ходе встречи Кудайбергенов призвал собравшихся на вооруженный джихад и довел до присутствующих цели и задачи террористической группы. Там же присутствующими Кудайбергенов был избран «эмиром» группы, а Балтабаев - ее казначеем. Для вооружения террористической группы и совершения нападения на сотрудников полиции, Кудайбергенов намеревался взять из дома два охотничьих ружья 16 калибра с патронами», - говорится в сообщении.

21 августа члены группы вновь собрались, теперь уже во дворе школы №13 Актобе, чтобы привлечь новых членов. Туда же пришли Бисенғали Д. и несовершеннолетние Сабитов Н. и Жалғас Ә., которые дали свое согласие на участие в террористической группе.

«В ходе встречи Кудайбергенов довел до присутствующих планы ее деятельности на территории Российской Федерации путем совершения террористических актов в местах массового скопления людей, а именно в ночных клубах и крупных торговых центрах. Кроме того, по делу установлено, что Есенгулов посредством приложения «Вконтакте» занимался пропагандой терроризма и религиозного экстремизма. Создав в социальной сети личную страницу под псевдонимом «Холид Сейфуллах», он размещал материалы радикального и экстремистского характера, в которых содержались призывы к участию в вооруженном джихаде», - сообщили в пресс-служба облсуда.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 28-30 августа 2016 года Кудайбергенов, вместе со своими сторонниками Есенгуловым, Бисенғали, несовершеннолетними Болатбаевым, Сейтқали, Жалғас, Сабитовым были задержаны.

При вынесении приговора суд учел все смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, возраст подсудимых, признание осужденными своей вины и раскаяние в содеянном, а также то, что осужденными совершены тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с терроризмом на почве религиозной розни.

Приговором суда от 6 января 2017 года Кудайбергенов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 257 ч. 1 УК РК, и ему назначено 9 лет лишения свободы, в исправительной колонии строгого режима. Балтабаев осужден по ст. 257ч.1 УК к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетний Сейтқали осужден по ст. 257 ч.1УК к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии общего режима. Есенғұлов осужден по ст. 257 ч.1 УК к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, по ст.174 ч. 1 УК к 3 годам лишения свободы, по ст. 256 ч.2 УК к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. На основании ст.58 ч.3 УК путём частичного сложения наказаний, окончательно Есенғұлову определено к отбытию 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества. Несовершеннолетний Жалғас признан виновным по ст. 257 ч.2 УК РК и осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии общего режима. Сабитов признан виновным по ст. 257 ч.2 УК РК и осужден на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Бисенғали осужден по ст. 257 ч.2 УК к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор не вступил в законную силу.