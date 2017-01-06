Усилить работу по развитию сферы образования поручил аким Актюбинской области

Итоги деятельности управления образования Актюбинской области в 2016 году и задачи на 2017-ый были обсуждены в ходе совещания в акимате области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева.





Руководитель управления Сауле Умирбекова сообщила, что бюджет сферы образования в 2016 году составил 66,8 млрд тенге. Проведен капитальный ремонт 102 объектов образования на сумму 3,4 млрд тенге, на строительство 13 образовательных объектов было выделено еще 4,7 млрд тенге. Решаются вопросы, связанные с развитием дошкольного образования. В области действует 559 детских садов и мини-центров, только за последний год было открыто 41 дошкольное учреждение на 4655 мест. В результате принятых мер, обеспеченность местами в детских садах составила 92%. На текущий год запланировано открытие 29 детских садов на 5070 мест, в том числе 17 из них на 2900 мест будут работать в Актобе.





Аким области выразил недовольство слабой работой управления по открытию дошкольных учреждений в рамках ГЧП в районах.





- Почему в 2016 году был открыт 41 детский сад, а в нынешнем – всего 29? В решении данного вопроса необходимо усилить совместную работу с акимами районов и предпринимателями, во многих районах области не сдано ни одного дошкольного учреждения в рамках государственно-частного партнерства, - упрекнул руководство ведомства Бердыбек Сапарбаев.









Остаются актуальными вопросы, связанные со строительством новых школ, а также материально-технической базой учебных заведений. В настоящее время 129 тысяч учащихся получают знания в 415 средних школах. В 2016 году распахнули двери 6 новых школ на 2420 мест.





Из-за увеличения контингента учащихся несколько школ работают в три смены. Снизить нагрузку на них планируется за счет строительства 4 школ на 1840 мест и возведения 11 школ на 5760 мест на средства Национального фонда в Алгинском (1), Кобдинском (1), Мартукском (2), Хромтауском районах (1) и в г. Актобе (6). В с. Иргиз Иргизского района и с. Караулкельды Байганинского района требуется строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест.





В ближайшие два года будет продолжена поэтапная работа по сокращению количества проблемных школ, только на этот год взамен саманных, деревянных и камышовых учебных заведений предусмотрено строительство 5 новых (Уил - 2, Иргиз - 1, Шалкар - 1, Актобе - 1).





Для улучшения качества знаний учащихся в период с 2017 по 2020 годы планируется закрытие 11 начальных школ и реорганизация еще 13. Оптимизация школ требует открытия пришкольных интернатов. В области функционируют 29 пришкольных интернатов и имеется потребность в строительстве дополнительно 11 пришкольных интернатов. На сегодняшний день разрабатывается ПСД и будет вестись строительство 3 пришкольных интернатов в п. Карабутак Айтекебийского, с. Аккемер Мугалжарского и г. Алга Алгинского районов.





В районах области в рамках Плана действий по укреплению материально-технической базы организаций образования, ведется работа по обновлению школьной мебели, компьютерной техники за счет областного и республиканского бюджетов.









На совещании были обсуждены вопросы развития ТиПО. Аким области считает необходимым ввести в колледжах дисциплины по подготовке специалистов, которые смогут развивать нетрадиционные виды сельского хозяйства, а также поручил усилить профориентационную работу в школах. Кроме того, потребовал усилить работу по профилактике суицида и беременности среди несовершеннолетних.





- Необходимо вплотную заняться организацией досуга несовершеннолетних, максимально используя все спортивные залы, культурные объекты. Работу в этом направлении нужно вести на постоянной основе, чтобы дети не отвлекались на посторонние дела. Нужно своевременно решать вопросы, связанные с развитием профессионального и технического образования, повышением качества знаний, трудоустройством выпускников, активизацией работы по проекту «Тulek.kz». У нас есть возможности по развитию ГЧП, предприниматели готовы оказывать содействие в решении социальных вопросов, но данный механизм развивается слабо, - сказал глава региона.





В завершение совещания аким области подчеркнул о необходимости уделить особое внимание акции «Мейірім».



