Мажилисмены ответили на вопросы учителей Восточно-Казахстанской области

Сегодня в Усть-Каменогорске депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Нұр Отан» Анар Жаилганова, Айзада Курманова, Василий Олейник, Артур Платонов и Александр Суслов в рамках работы в Восточно-Казахстанской области встретились с работниками образования региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В беседе с народными избранниками обсуждены актуальные вопросы в сфере образования. Депутатам поступило порядка 100 предложений и пожеланий от педагогов. Прежде всего, они касались повышения статуса учителей, а также решения социальных вопросов.

В ходе встречи мажилисмены также рассказали о своей законодательной работе, о госпрограмме «Нұрлы жер». Особое внимание уделено законодательным новшествам, вступившим в силу с нового года. В частности, речь шла о такой норме, как временная регистрация по месту жительства, закрепленной Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».

- Регистрация по месту жительства – это общемировая практика, и Казахстан не исключение. В нашей стране учет населения по месту жительства и временного проживания всегда был предусмотрен на законодательном уровне, в частности, Положением о паспортной системе в РК, Правилами документирования и регистрации населения, Правилами регистрации внутренних мигрантов, - пояснила Анар Жаилганова.

По этим и другим поступившим от педагогов вопросам даны разъяснения, а ряд – взят на депутатский контроль.