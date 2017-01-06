Житель Усть-Каменогорска жестоко отомстил мужчине, с которым поругался в магазине

Злопамятный горожанин, чтобы наказать случайного человека, с которым повздорил в супермаркете, притворился потенциальным покупателем его машины, узнал адрес, выманил на улицу и несколько раз пырнул ножом. Потерпевший выжил, а задержанный, который не в первый раз переступает закон, направится в колонию. Так постановил суд № 2 Усть-Каменогорска, сообщает корреспондент YK-news.kz.

Неизвестно, что заставляет 29-летнего Самата (все имена изменены) выяснять отношения при помощи деструктивных методов. В первый раз его мстительная натура во всей красе проявилась больше года назад, после того как Самат поскандалил с коллегой. Ночью с канистрой бензина он подошел к машине неприятеля, разбил окно, залил салон горючим и поджег. Тогда суд приговорил злоумышленника к трем годам ограничения свободы.

В январе прошлого года вспыльчивый парень поругался в супермаркете со случайным прохожим, Эльдаром. Казалось, конфликт был исчерпан на месте, но Самат хорошо запомнил оппонента. Так хорошо, что через четыре месяца, случайно столкнувшись с Эльдаром на улице, узнал его. Возможно, именно тогда Самату захотелось отомстить. Парень проследил за жертвой и увидел, что Эльдар садится в машину, на заднем стекле которой были надпись "Продам" и номер сотового телефона. Злопамятный горожанин переписал информацию и стал разрабатывать план наказания для "обидчика".

Молодой человек вставил новую сим-карту в мобильник, позвонил продавцу машины и сказал, что якобы хочет купить автомобиль. Договорились увидеться возле дома Эльдара. Перед встречей Самат купил в аптеке медицинскую маску и надел ее.

Когда Эльдар увидел покупателя в маске, последовал вполне логичный вопрос, почему он ее носит. Самат ответил, мол, приболел, и перевел разговор на автомобиль. Продавец предложил договориться относительно цены машины и условий продажи. "Не договоримся, брат", — сказал Самат и ударил Эльдара по лицу. Тот не ожидал такого выпада, а агрессор воспользовался секундным замешательством, достал нож и вонзил лезвие мужчине в грудь. После чего еще дважды ударил свою жертву острием и скрылся. По пути выкинул нож и сим-карту.

Потерпевший сумел добраться до ресторана, располагающегося неподалеку, и попросил о помощи. Сотрудники заведения вызвали "скорую". Эльдара госпитализировали.

Когда Самата задержали, потерпевший смог его опознать. Хотя, как рассказал Эльдар в суде, подозреваемый во время следственного эксперимента нарочно изменял походку и осанку.

В суде обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что некий неизвестный мог вставить сим-карту в его телефон и позвонить потерпевшему. К слову, в деле о поджоге автомобиля Самат также заявлял о своей непричастности. Тем не менее суд счел вину подсудимого доказанной.

Суд № 2 Усть-Каменогорска приговорил подсудимого к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.