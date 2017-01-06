Шавкат Рахмонов извинился перед болельщиками

6 января 2017, 18:54

Из-за тяжелой травмы спортсмен не сможет провести бой за пояс чемпиона М1-Global.


Чемпион мира по смешанному боевому единоборству ММА Шавкат Рахмонов на тренировке получил тяжелую травму колена и 3 марта не сможет биться против Алексея Кунченко за титул чемпиона среди профессионалов по версии M-1 Global, сообщает Zakon.kz.

"Я очень хотел этот бой и усиленно тренировался. Не рассчитал свои силы и порвал связки. По медицинскому заключению, скорее всего мне предстоит операция на ногу. Мне жаль, что бой снова не состоится. Хочу извиниться перед всеми, кто ждал этого боя. Я сделаю все возможное, чтобы поскорее вернуться в строй и оправдать доверие своих болельщиков"

Напомним, что непобежденный проспект, чемпион мира по ММА Шавкат Рахмонов (7-0-0) первый казахстанский боец, подписавший контракт с престижнейшим промоушном M-1 Global и единственный, кто дошел до титульного боя за чемпионский пояс.


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