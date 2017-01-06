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Депутаты Мажилиса встретились с отечественными товаропроизводителями в Атырауской области

6 января 2017, 19:36

Депутат Мажилиса Бейбит Мамраев подчеркнул готовность к помощи и содействию.


Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Нұр Отан» Бейбит Мамраев, Кәрібай Мұсырман, Бакытгуль Хаменова, Зауреш Аманжолова, Майра Айсина в ходе выезда в Атыраускую область посетили предприятие по выпуску шерстяной продукции ТОО «Каспий Лана Атырау», сообщает Zakon.kz.

Фабрика представляет собой уникальный производственный комплекс от первичной обработки верблюжьей и овечьей шерсти до выпуска готовой продукции из шерстяных изделий.

Комплекс, вошедший в региональную программу индустриализации, перерабатывает 100 тонн верблюжьей и 350 тонн овечьей шерсти в год. Сырье закупается в трех регионах Казахстана: Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областях, а также у местных атырауских фермеров. Проект реализуется совместно с АО «НК «СПК Атырау» по программе «Дорожная карта бизнеса». В год комплекс намерен производить до 400 тыс. погонных метров суконной и стеганой ткани.

- Мы всегда готовы оказывать помощь и поддержку отечественным товаропроизводителям, - отметил во время посещения предприятия депутат Мажилиса Бейбит Мамраев.


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