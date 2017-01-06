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В США гигантская катушка с кабелем чуть не сбила несколько машин на шоссе

6 января 2017, 19:42

Катушка упала с грузовика и помчалась по шоссе.


Огромная катушка с кабелем, упавшая с грузовика, чуть не сбила несколько машин, покатившись под горку на шоссе в окрестностях американского города Питтсбурга, сообщает РИА Новости.

Она промчалась на большой скорости мимо четырех автомобилей и ударилась об ограждение на одной стороне дороги, после чего прокатилась к ограждению на противоположной, затем обратно — и только потом остановилась.

"За все свои поездки я ничего такого не видел. Я был свидетелем нескольких ДТП, но такого — никогда", — поделился впечатлениями очевидец происшествия Дэйв Коул, заснявший его на видео.


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