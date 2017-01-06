Астронавты НАСА вышли в открытый космос

Подготовка и выход в космос прошли в назначенное время.

Астронавты НАСА Роберт Кимброу и Пегги Уитсон в пятницу совершили выход в открытый космос для выполнения работ по модернизации системы энергоснабжения Международной космической станции (МКС), передает РИА Новости.

Подготовка и выход в космос прошли в назначенное время. Астронавтам предстоит подключить новые литий-ионные батареи в рамках модернизации системы энергоснабжения станции. Кимброу и Уитсон будут работать на внешней поверхности МКС в течение примерно шести с половиной часов. Для Кимброу это станет третьим выходом в открытый космос, для Уитсон — седьмым, говорится в сообщении агентства НАСА.

Помогать работающим за бортом станции астронавтам с МКС будут астронавт ЕКА Тома Песке и российский космонавт Олег Новицкий.

Шесть новых литий-ионных батарей прибыли на МКС в декабре на замену 12 действующим водородно-никелевым батареям, которые питают станцию сегодня. Девять из старых батарей покинут станцию при отбытии находящихся на МКС грузовиков, три останутся на внешней поверхности в отключенном состоянии. Первые шесть из них покинут станцию уже в конце января на борту японского грузового корабля "Конотори-6".

Как отмечают в НАСА, при меньшем размере новые батареи более энергоемки и выгодны в эксплуатации, чем заменяемые.

Фото РИА Новости. Григорий Сысоев