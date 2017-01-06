Расселенные жители села Калачи рассказали о жизни на новом месте

Бывшие жители села Калачи и поселка Красногорский на приеме у акима области, который прошел в городе Есиль, рассказали о том, как они обустроились на новом месте, пишет Казинформ.

Прием граждан по личным вопросам аким Акмолинской области Сергей Кулагин провел с выездом в Есиль, на котором побывали и переселенцы из Калачей и Красногорского, дети-сироты. Во время встречи они выразили слова благодарности за возможность переселения, а также за предоставление квартир детям-сиротам в городе Есиль.

«Мы бы хотели от всей души поблагодарить Главу государства, Правительство страны, вас, Сергей Витальевич, что не оставили нас в трудной жизненной ситуации. Очень рады, что теперь живем в городе, есть все возможности для нормальной жизни», - сказала пенсионерка Нина Бурцева.

«Когда нам дали право выбора остаться в поселке или уехать в город, мы без сомнения переехали. Сейчас дети, приезжая к нам в гости, не могут нарадоваться за нас, что мы живем в чистоте, тепле и уюте со всеми условиями», - отметила Галина Аршинцева. «И выпускники детского дома признательны государству за поддержку. Теперь у нас есть свое пристанище, а у наших детей родительский дом», - добавила молодая женщина Любовь Орлова.

Руководитель области, выслушав новоселов, поблагодарил их за доверие и пожелал им благополучия, семейного счастья. Ранее сообщалось, что Правительством было принято решение переселить всех жителей населенных пунктов Красногорский и Калачи.

По официальной версии, основной причиной заболеваний в Калачах является угарный газ. Эти данные подтвердили результаты исследований в Праге и Москве. Как ранее пояснил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев, точку в этом вопросе должно до конца года поставить заключение ученых.

«В определенные периоды времени зафиксировано выделение летучих ароматических фракций, они превышали предельно допустимую норму, зафиксированы были и выделения радона. Поэтому круглогодичные исследования должны поставить по этим параметрам точку», - подытожил К.Бозумбаев.

«Поселки расположены вблизи бывших рудников, были предположения, что там радиационный фон повышенный, были проведены замеры, выяснилось, что фон в пределах допустимых норм для данной местности. Были предположения, что причина - выделение фракции углеводородов, в том числе радон, газ, были проведены замеры в жилищах у людей, которые засыпали. Исследования до сих пор продолжаются», - добавил глава Минэнерго.