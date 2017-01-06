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Новое дополнение к смартфону позволит делать трёхмерные селфи

6 января 2017, 20:49

Представленный аксессуар крепится к верхней части смартфона или планшета на платформе ОС Android и достаточно компактен для того, чтобы носить его с собой.


На выставке CES 2017 американский стартап Bellus3D продемонстрировал необычное устройство, способное создавать трёхмерные портреты в считанные секунды. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на The Verge.

Представленный аксессуар крепится к верхней части смартфона или планшета на платформе ОС Android и достаточно компактен для того, чтобы носить его с собой. Устройство имеет два инфракрасных датчика, датчик цвета и два инфракрасных лазерных прожектора, которые применяются для трёхмерного сканирования объекта.

Для создания 3D-модели своего лица пользователю достаточно просто медленно повернуть голову слева направо. Весь процесс занимает около 20 секунд. Результат сохраняется в стандартном формате .obj, что позволяет использовать полученную модель в других проектах или даже распечатать её на 3D-принтере.

Как отмечается, в настоящий момент устройство находится в стадии разработки, однако первые коммерческие модели могут по

James by bellus3d on Sketchfab


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