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Назарбаев пошутил над членами Правительства РК

7 января 2017, 01:02

Видео с анекдотами появилось в интернете.


В интернете опубликовали видео, на котором президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время новогоднего бала в Астане рассказал две шутки, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии были все члены Правительства РК. Назарбаев подшутил над годом Петуха и про членов Правительства РК: «Правительство наше в полном составе решило встретить Новый год в здании Правительства. Потому что есть поверье: где встретишь Новый год, там целый год останешься».

Новогодний бал в Астане прошел 29 декабря.

Анекдот от президента)

Видео опубликовано 🇰🇿© ZTB.KZ 2016 (@ztb_video) Янв 6 2017 в 3:42 PST


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