Назарбаев пошутил над членами Правительства РК
Видео с анекдотами появилось в интернете.
В интернете опубликовали видео, на котором президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время новогоднего бала в Астане рассказал две шутки, сообщает Zakon.kz.
На мероприятии были все члены Правительства РК. Назарбаев подшутил над годом Петуха и про членов Правительства РК: «Правительство наше в полном составе решило встретить Новый год в здании Правительства. Потому что есть поверье: где встретишь Новый год, там целый год останешься».
Новогодний бал в Астане прошел 29 декабря.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.