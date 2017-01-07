Назарбаев пошутил над членами Правительства РК

В интернете опубликовали видео, на котором президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время новогоднего бала в Астане рассказал две шутки, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии были все члены Правительства РК. Назарбаев подшутил над годом Петуха и про членов Правительства РК: «Правительство наше в полном составе решило встретить Новый год в здании Правительства. Потому что есть поверье: где встретишь Новый год, там целый год останешься».

Новогодний бал в Астане прошел 29 декабря.