Стрелок в аэропорту Флориды убил пять человек
Полиция задержала стрелка.
Полиция задержала стрелявшего в аэропорту города Флорида мужчину, в результате инцидента пять человек погибли, еще девять получили ранения, сообщает РИА Новости.
Бывший пресс-секретарь Белого Дома Ари Флейшер в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что в аэропорту американского штата Флорида слышна стрельба, в результате которой было минимум пять жертв.
Аэропорт Форт-Лодердейл штата Флорида временно закрыт из-за инцидента.
ЧП произошло в Терминале 2 около 13.00. Полиция выводит людей с места происшествия.// <!-- [CDATA[////]] --> // <!-- [CDATA[////]] -->
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