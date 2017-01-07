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Стрелок в аэропорту Флориды убил пять человек

7 января 2017, 01:52

Полиция задержала стрелка.


Полиция задержала стрелявшего в аэропорту города Флорида мужчину, в результате инцидента пять человек погибли, еще девять получили ранения, сообщает РИА Новости.

Бывший пресс-секретарь Белого Дома Ари Флейшер в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что в аэропорту американского штата Флорида слышна стрельба, в результате которой было минимум пять жертв.

Аэропорт Форт-Лодердейл штата Флорида временно закрыт из-за инцидента.

ЧП произошло в Терминале 2 около 13.00. Полиция выводит людей с места происшествия.

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