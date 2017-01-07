Неустойчивая погода ждет казахстанцев в субботу
7 января 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге, юго-востоке, востоке и юго-западе республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20, днем на большей части территории 15-20, порывы 23 м/с.
В Костанайской области местами – метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Атырауской областях местами – туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской,
Актюбинской областях местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с.
В Карагандинской, Алматинской областях местами – туман.
В Мангыстауской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Восточно-Казахстанской области местами – туман, на дорогах гололедица
В Астане -6° облачно.
В Алматы -3° преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды читайте здесь.
Фото: Погода
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