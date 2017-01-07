Казахстан в рамках обязательств перед ОПЕК сократил объем добычи нефти





Как пояснил директор департамента развития нефтяной промышленности - Куандык Кулмурзин, с января страна уже сократила объём добычи на 20 тысяч баррелей в сутки, как ранее было оговорено на заседании нефтяного картеля.





Что касается месторождений за счёт которых достигнуто сокращение, то в Минэнерго эту информацию не уточнили.





До этого глава ведомства - Канат Бозумбаев упоминал о месторождениях в Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. В них отмечалось естественное падение добычи. Куандык Кулмурзин, директор Департамента Министерства энергетики РК: На 20 тысяч баррелей мы меньше.





В течение полугодия будет встреча членов ОПЕК и стран-наблюдателей. Еще будет ряд встреч, в ходе которых будет определен механизм контроля, ну и планы на дальнейшие действия: повлияет ли, принесет ли плоды, мы еще не знаем, чем закончится процесс возобновления добычи сланцевой нефти в Америке. надо подождать хотя бы месяц.





Добычу сократила и Саудовская Аравия. Как пишет Wall Street Journal, речь идёт о цифре в 486 тысяч баррелей в сутки. Именно так договаривались страны ОПЕК на заседании 30 ноября.



