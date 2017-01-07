Почти 400 рейсов отменены из Стамбула

Причиной отмены стала плохая погода и обильный снегопад в западной части Турции.





Отменены рейсы, которые выполняются через аэропорты им. Ататюрка (находящийся на европейской части Стамбула) и Сабиха Гекчен (расположенный в азиатской части города).





Аэропорт им. Ататюрка полностью закрыт для авиасообщений в связи с погодными условиями.