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Почти 400 рейсов отменены из Стамбула

7 января 2017, 06:45

Причиной отмены стала плохая погода и обильный снегопад в западной части Турции.


Turkish Airlines отменила 395 внутренних и зарубежных рейсов, а также по направлениям Баку и Гянджа, запланированных на 7 января из Стамбула, сообщает Report.az.

Причиной отмены стала плохая погода и обильный снегопад в западной части Турции.

Отменены рейсы, которые выполняются через аэропорты им. Ататюрка (находящийся на европейской части Стамбула) и Сабиха Гекчен (расположенный в азиатской части города).

Аэропорт им. Ататюрка полностью закрыт для авиасообщений в связи с погодными условиями.

"Ну и пока стамбульский апокалипсис не пускает нас домой, мы раздобыв еды и воды ну, и бутылочку из дьюти фри, активно настраиваем международные отношения", - пишут в социальных сетях застрявшие пассажиры.


Фото: Амител

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