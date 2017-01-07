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В Алматы водитель проигнорировал знак и спровоцировал ДТП

7 января 2017, 07:05

Пострадали две девушки-пассажирки из Toyota.


В Алматы на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Курмангазы произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Opel двигался по проспекту Сейфуллина, а Toyota на восток по Курмангазы. В этот момент там не работал светофор.



Водитель японской иномарки проигнорировал знак «Уступи дорогу» и спровоцировал ДТП.



Пострадали две девушки-пассажирки из Toyota.



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