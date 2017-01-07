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СМИ: Подозреваемый в стрельбе во Флориде контактировал с ФБР

7 января 2017, 07:14

Он абсолютно легально при посадке задекларировал свое оружие, которое пронес на борт.


Подозреваемый в стрельбе в аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида) Эстебан Сантьяго ранее контактировал с ФБР, сообщает РИА Новости.

Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. По некоторой информации, преступник является военнослужащим и легально провез оружие на борту самолета, прибывшего в аэропорт.

По данным источников, подозреваемый раньше контактировал с ФБР. Других подробностей не приводится.

Сантьяго прилетел с Аляски. Он абсолютно легально при посадке задекларировал свое оружие, которое пронес на борт.

Напомним, происшествие произошло в аэропорту американского штата Флорида на стойке выдачи багажа. Погибли пять человек, еще 13 были ранены.


Фото: AP Photo

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