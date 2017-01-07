СМИ: Подозреваемый в стрельбе во Флориде контактировал с ФБР

Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. По некоторой информации, преступник является военнослужащим и легально провез оружие на борту самолета, прибывшего в аэропорт.





По данным источников, подозреваемый раньше контактировал с ФБР. Других подробностей не приводится.





Сантьяго прилетел с Аляски. Он абсолютно легально при посадке задекларировал свое оружие, которое пронес на борт.