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Убит один из лидеров джихадистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам"

7 января 2017, 08:33

В момент удара Абу аль-Хассан Тафтаназ находился вместе с сыном, который также погиб.


Один из лидеров джихадистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам", ранее известной как "Джебхат ан-Нусра", погиб в результате авиаудара беспилотника в провинции Идлиб на севере Сирии, сообщает BBC.

По словам представителей группировки, в момент удара Абу аль-Хассан Тафтаназ находился вместе с сыном, который также погиб.

Пока не ясно, кто именно произвел авиаудар, однако ранее на этой неделе Пентагон сообщал о гибели 20 боевиков в провинции Идлиб в результате авиаударов американской авиации.

В октябре прошлого года в результате авиаудара беспилотника в провинции Идлиб был убит еще один лидер группировки - проповедник Абу Фарадж аль-Масри.

В сентябре группировка сообщила о гибели своего командира Абу Омара Саракеба в результате авиаудара в провинции Алеппо.

После переименования в "Джабхат Фатех аль-Шам" в июле прошлого года группировка объявила, что отделяется от "Аль-Каиды".

Фото: AFP

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