Убит один из лидеров джихадистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам"

По словам представителей группировки, в момент удара Абу аль-Хассан Тафтаназ находился вместе с сыном, который также погиб.





Пока не ясно, кто именно произвел авиаудар, однако ранее на этой неделе Пентагон сообщал о гибели 20 боевиков в провинции Идлиб в результате авиаударов американской авиации.





В октябре прошлого года в результате авиаудара беспилотника в провинции Идлиб был убит еще один лидер группировки - проповедник Абу Фарадж аль-Масри.





В сентябре группировка сообщила о гибели своего командира Абу Омара Саракеба в результате авиаудара в провинции Алеппо.





После переименования в "Джабхат Фатех аль-Шам" в июле прошлого года группировка объявила, что отделяется от "Аль-Каиды".



