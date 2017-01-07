Убит один из лидеров джихадистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам"
7 января 2017, 08:33
В момент удара Абу аль-Хассан Тафтаназ находился вместе с сыном, который также погиб.
Один из лидеров джихадистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам", ранее известной как "Джебхат ан-Нусра", погиб в результате авиаудара беспилотника в провинции Идлиб на севере Сирии, сообщает BBC.
По словам представителей группировки, в момент удара Абу аль-Хассан Тафтаназ находился вместе с сыном, который также погиб.
Пока не ясно, кто именно произвел авиаудар, однако ранее на этой неделе Пентагон сообщал о гибели 20 боевиков в провинции Идлиб в результате авиаударов американской авиации.
В октябре прошлого года в результате авиаудара беспилотника в провинции Идлиб был убит еще один лидер группировки - проповедник Абу Фарадж аль-Масри.
В сентябре группировка сообщила о гибели своего командира Абу Омара Саракеба в результате авиаудара в провинции Алеппо.
После переименования в "Джабхат Фатех аль-Шам" в июле прошлого года группировка объявила, что отделяется от "Аль-Каиды".
Фото: AFP
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