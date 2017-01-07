Повар Джейми Оливер закроет шесть ресторанов
7 января 2017, 08:39
Речь, в частности, идет о заведениях в Абердине, Эксетере, Челтенхэме, Ричмонде и Лондоне.
Британский шеф-повар и сторонник здорового питания Джейми Оливер планирует закрыть шесть своих итальянских ресторанов в Великобритании из-за падения курса фунта стерлингов после референдума о выходе страны из Евросоюза (Brexit), сообщает Lenta.ru.
Речь, в частности, идет о заведениях в Абердине, Эксетере, Челтенхэме, Ричмонде и Лондоне.
Ослабевший фунт привел к росту цен на импорт оливкового масла, что сделало рестораны нерентабельными. При этом их и так посещали не так много людей.
Закрываемые рестораны составляют около пяти процентов от всей сети Оливера. Компания рассчитывает трудоустроить около 120 сотрудников в других заведениях.
При этом шеф-повар намерен открыть 22 итальянских ресторана по всему миру, в частности, в Австралии, Бразилии и России. В Великобритании он собирается добавить к своей сети два стейк-хауса.
Представители компании Оливера заявляют, что бизнес повара в целом остается «в очень хорошей форме». Это показывают, в частности, рост объема продаж в прошлом году, а также увеличение числа посетителей.
Фото: Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837972-2f91237b958a5d4b128cd72a88c59a8f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com