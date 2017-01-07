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Повар Джейми Оливер закроет шесть ресторанов

7 января 2017, 08:39

Речь, в частности, идет о заведениях в Абердине, Эксетере, Челтенхэме, Ричмонде и Лондоне.


Британский шеф-повар и сторонник здорового питания Джейми Оливер планирует закрыть шесть своих итальянских ресторанов в Великобритании из-за падения курса фунта стерлингов после референдума о выходе страны из Евросоюза (Brexit), сообщает Lenta.ru.

Речь, в частности, идет о заведениях в Абердине, Эксетере, Челтенхэме, Ричмонде и Лондоне.

Ослабевший фунт привел к росту цен на импорт оливкового масла, что сделало рестораны нерентабельными. При этом их и так посещали не так много людей.

Закрываемые рестораны составляют около пяти процентов от всей сети Оливера. Компания рассчитывает трудоустроить около 120 сотрудников в других заведениях.

При этом шеф-повар намерен открыть 22 итальянских ресторана по всему миру, в частности, в Австралии, Бразилии и России. В Великобритании он собирается добавить к своей сети два стейк-хауса.

Представители компании Оливера заявляют, что бизнес повара в целом остается «в очень хорошей форме». Это показывают, в частности, рост объема продаж в прошлом году, а также увеличение числа посетителей.

Фото: Reuters

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