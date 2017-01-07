Повар Джейми Оливер закроет шесть ресторанов

Речь, в частности, идет о заведениях в Абердине, Эксетере, Челтенхэме, Ричмонде и Лондоне.





Ослабевший фунт привел к росту цен на импорт оливкового масла, что сделало рестораны нерентабельными. При этом их и так посещали не так много людей.





Закрываемые рестораны составляют около пяти процентов от всей сети Оливера. Компания рассчитывает трудоустроить около 120 сотрудников в других заведениях.





При этом шеф-повар намерен открыть 22 итальянских ресторана по всему миру, в частности, в Австралии, Бразилии и России. В Великобритании он собирается добавить к своей сети два стейк-хауса.





Представители компании Оливера заявляют, что бизнес повара в целом остается «в очень хорошей форме». Это показывают, в частности, рост объема продаж в прошлом году, а также увеличение числа посетителей.