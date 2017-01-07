Организация боя Головкин - Альварес зависит от встречи с Дэниэлом Джейкобсом





"Я хотел бы сказать, что мы регулярно контактируем с Golden Boy. Надеюсь, мы организуем этот бой как можно скорее. Но это будет зависеть от того, что произойдет 18 марта", - сказал Леффлер.





18 марта Головкин проведет бой против американца Дэниэла Джейкобса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.





Поединок же GGG и Альвареса мог состояться в 2016 году. Основная проблема заключалась в весовой категории: мексиканец хотел драться в промежуточном весе (154 фунта), тогда как GGG настаивал на полноценном лимите среднего веса (160 фунтов). В итоге в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.





Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. Команды продолжают вести переговоры.





Сейчас основная загвоздка заключается в финансовых условиях. Так, промоутеры Альвареса предлагают за бой фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, а команда GGG хочет получить процент от общего дохода.