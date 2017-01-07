Хиллари Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка

Хилари Клинтон, проигравшая президентскую кампанию в США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, может попытать счастья на выборах мэра Нью-Йорка.





К этому её призывают демократы.





В ходе минувшей президентской гонки отношения нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и Хиллари Клинтон достигли напряжения, после того как он отказался поддержать её как кандидата в президенты.





Срок де Блазио в качестве хозяина "Большого яблока" заканчивается в конце текущего года.



