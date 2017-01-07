Хиллари Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка
7 января 2017, 09:30
Выборы мэра крупнейшего города США пройдут 7 ноября нынешнего года.
В частном разговоре с высокопоставленным представителем Демпартии она допустила своё участие в осенних выборах, сообщает Life.ru.
Хилари Клинтон, проигравшая президентскую кампанию в США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, может попытать счастья на выборах мэра Нью-Йорка.
К этому её призывают демократы.
В ходе минувшей президентской гонки отношения нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и Хиллари Клинтон достигли напряжения, после того как он отказался поддержать её как кандидата в президенты.
Срок де Блазио в качестве хозяина "Большого яблока" заканчивается в конце текущего года.
Выборы мэра крупнейшего города США пройдут 7 ноября нынешнего года.
Фото: REUTERS
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