Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством

7 января 2017, 09:37

Он пожелал счастья, успехов и благополучия.


Президент Нурсултан Назарбаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сердечно поздравляю православных христиан с праздником Рождества!

Этот светлый праздник способствует сохранению непреходящих духовных и моральных ценностей, укрепляющих высокие нравственные начала в жизни нашего общества.

Рождество – это символ обновления мира, торжества добра и справедливости, милосердия и искреннего внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.
В Казахстане православная община наряду с другими конфессиями активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в укрепление единства народа, общественного согласия и межрелигиозного диалога.

Все это способствует упрочению основ нашей казахстанской модели мира и созидания, процветания и развития.

В праздник Рождества желаю всем счастья, успехов и благополучия!

Сегодня все православные христиане отмечают Рождество Христово.

Фото: Мой город

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код