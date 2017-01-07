Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством

Сердечно поздравляю православных христиан с праздником Рождества!





Этот светлый праздник способствует сохранению непреходящих духовных и моральных ценностей, укрепляющих высокие нравственные начала в жизни нашего общества.





Рождество – это символ обновления мира, торжества добра и справедливости, милосердия и искреннего внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.

В Казахстане православная община наряду с другими конфессиями активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в укрепление единства народа, общественного согласия и межрелигиозного диалога.





Все это способствует упрочению основ нашей казахстанской модели мира и созидания, процветания и развития.



