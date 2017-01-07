Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством
7 января 2017, 09:37
Он пожелал счастья, успехов и благополучия.
Президент Нурсултан Назарбаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Сердечно поздравляю православных христиан с праздником Рождества!
Этот светлый праздник способствует сохранению непреходящих духовных и моральных ценностей, укрепляющих высокие нравственные начала в жизни нашего общества.
Рождество – это символ обновления мира, торжества добра и справедливости, милосердия и искреннего внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.
В Казахстане православная община наряду с другими конфессиями активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в укрепление единства народа, общественного согласия и межрелигиозного диалога.
Все это способствует упрочению основ нашей казахстанской модели мира и созидания, процветания и развития.
В праздник Рождества желаю всем счастья, успехов и благополучия!
Сегодня все православные христиане отмечают Рождество Христово.
Фото: Мой город
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