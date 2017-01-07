В Таиланде туристы не могут выбраться с затопленного острова Самуи
7 января 2017, 10:14
В аэропорту острова задержан вылет не менее 15 рейсов.
Сотни туристов не могут покинуть остров Самуи из-за сильного наводнения, парализовавшего южные провинции Таиланда, сообщает ТАСС.
В аэропорту острова задержан вылет не менее 15 рейсов. Воздушная гавань работает по фактической погоде.
По свидетельству очевидцев, проливные дожди не прекращаются на Самуи последние два дня, подтопленными оказались многие дороги острова, в отдельных случаях вода поднялась на 50 см от поверхности земли.
Затопленной оказалась дорога в район Чавенга, где расположено большинство крупных отелей Самуи. Таксисты отказываются везти туда людей из аэропорта. Серьезному наводнению также подвергся и популярный у иностранных туристов остров Пханган, водой здесь размыло дороги и некоторые жилые строения.
Четыре человека погибли в результате сильного наводнения на юге Таиланда, подтопленными оказались населенные пункты, где проживают несколько десятков тысяч человек.
Фото: Avivas.ru
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