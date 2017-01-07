В 195 км от Алматы произошло землетрясение
7 января 2017, 10:29
Магнитуда землетрясения 4.1.
7 января в 08 час 59 мин 42 сек зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
Эпицентр землетрясения расположен в 195 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 41.69° с.ш. 78.12° в.д. Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Фото: Обозреватель
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