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В Алматы горела донерная

7 января 2017, 10:42

Эвакуировано 16 человек.


В Алматы горела донерная по адресу проспект Абая 65, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут в 03:29 часов. К моменту прибытия огнеборцев обстановка была следующая: горела донерная с переходом огня на кровлю ювелирного магазина пристроенного к 4-х этажному жилому дому.



В ходе тушения пожара эвакуировано 16 человек.

Пожар локализован через 5 минут, в 03:37 часов и еще через 2 минуты ликвидирован. Площадь пожара составила 40 кв.м.



Жертв и пострадавших нет.



В ликвидации пожара были задействованы: 32 человека личного состава и 8 единиц техники ГУ «СП и АСР» ДЧС г. Алматы.

Предварительной причиной пожара послужила работа в аварийном режиме холодильника в донерной.




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