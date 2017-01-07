В Алматы горела донерная по адресу проспект Абая 65, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.





Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут в 03:29 часов. К моменту прибытия огнеборцев обстановка была следующая: горела донерная с переходом огня на кровлю ювелирного магазина пристроенного к 4-х этажному жилому дому.









В ходе тушения пожара эвакуировано 16 человек.

Пожар локализован через 5 минут, в 03:37 часов и еще через 2 минуты ликвидирован. Площадь пожара составила 40 кв.м.





Жертв и пострадавших нет.





В ликвидации пожара были задействованы: 32 человека личного состава и 8 единиц техники ГУ «СП и АСР» ДЧС г. Алматы.

Предварительной причиной пожара послужила работа в аварийном режиме холодильника в донерной.



