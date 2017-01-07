Во Флориде увеличилось число пострадавших в результате стрельбы в аэропорту

"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", — говорится в заявлении офиса, опубликованного в микроблоге Twitter.





This is a fluid situation.

5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 января 2017 г.





Напомним, происшествие произошло в аэропорту американского штата Флорида на стойке выдачи багажа. Погибли пять человек, еще 13 были ранены.





Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией.