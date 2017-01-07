Во Флориде увеличилось число пострадавших в результате стрельбы в аэропорту
7 января 2017, 11:16
8 были ранены изначально.
Количество пострадавших вследствие инцидента со стрельбой в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде возросло до 37, сообщает РИА Новости.
"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", — говорится в заявлении офиса, опубликованного в микроблоге Twitter.
This is a fluid situation.— Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 января 2017 г.
5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.
Напомним, происшествие произошло в аэропорту американского штата Флорида на стойке выдачи багажа. Погибли пять человек, еще 13 были ранены.
Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией.
Фото: Korrespondent.net
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