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Во Флориде увеличилось число пострадавших в результате стрельбы в аэропорту

7 января 2017, 11:16

8 были ранены изначально.


Количество пострадавших вследствие инцидента со стрельбой в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде возросло до 37, сообщает РИА Новости.

"Это текущая ситуация. Пятеро погибли, восемь были ранены изначально. Еще 37 человек получили ранения после инцидента", — говорится в заявлении офиса, опубликованного в микроблоге Twitter.


Напомним, происшествие произошло в аэропорту американского штата Флорида на стойке выдачи багажа. Погибли пять человек, еще 13 были ранены.

Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией.

Фото: Korrespondent.net

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