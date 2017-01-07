В поселке Шахан Карагандинской области в аварийном доме подключена модульная котельная

7 января у аварийного дома на специальной отдельной площадке установлена и подключена модульная котельная мощностью 400 кВт.





В настоящее время уже проводятся работы по подключению к теплоснабжению потребителей. Полное подключение дома будет завершено 8 января.

Все 4 подъезда уже подключены к электричеству и проверены на готовность водопроводные и канализационные сети.





С 4 января в регионе работает фонд по оказанию помощи пострадавшим в результате ЧС, открыт счет оказанию помощи. Создан попечительский Совет из числа представителей общественности поселка Шахан. В фонд уже поступают первые суммы.





Выплаты по возмещению затрат пострадавшим жителям дома фондом начнутся с 9 января.





Также в поселок поступает е гуманитарная помощь. На сегодняшний день депутатами Мажилиса РК, ОФ ОО «Общество красного Полумесяца РК», КГУ «Ресурсный центр молодежи г. Шахтинска», предпринимателями региона, жителями гг. Караганды и Шахтинск, волонтерами гг. Астана и Сарань переданы хозяйственные товары, спальные принадлежности, женская, мужская, детская одежда и обувь, а также более 3 – х тонн продуктов питания.