В поселке Шахан Карагандинской области в аварийном доме подключена модульная котельная
7 января 2017, 11:57
Полное подключение дома будет завершено 8 января.
В Карагандинской области в поселке Шахан в усиленном режиме проводятся работы по восстановлению системы тепло-, водо-, электроснабжения разрушенного дома, сообщает Zakon.kz.
7 января у аварийного дома на специальной отдельной площадке установлена и подключена модульная котельная мощностью 400 кВт.
В настоящее время уже проводятся работы по подключению к теплоснабжению потребителей. Полное подключение дома будет завершено 8 января.
Все 4 подъезда уже подключены к электричеству и проверены на готовность водопроводные и канализационные сети.
С 4 января в регионе работает фонд по оказанию помощи пострадавшим в результате ЧС, открыт счет оказанию помощи. Создан попечительский Совет из числа представителей общественности поселка Шахан. В фонд уже поступают первые суммы.
Выплаты по возмещению затрат пострадавшим жителям дома фондом начнутся с 9 января.
Также в поселок поступает е гуманитарная помощь. На сегодняшний день депутатами Мажилиса РК, ОФ ОО «Общество красного Полумесяца РК», КГУ «Ресурсный центр молодежи г. Шахтинска», предпринимателями региона, жителями гг. Караганды и Шахтинск, волонтерами гг. Астана и Сарань переданы хозяйственные товары, спальные принадлежности, женская, мужская, детская одежда и обувь, а также более 3 – х тонн продуктов питания.
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Фото: 24kz
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