Ожидается открытие автодороги из Мактарала в Узбекистан

На встрече стороны обсудили вопросы улучшения и развития братских отношений между двумя государствами. Кроме того, во встрече приняли участие вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, и аким области Жансеит Туймебаев.





В свою очередь, аким области Жансеит Туймебаев, поблагодарив высоких гостей, выразил уверенность в успехе сегодняшней встречи и пожелал рабочей группе удачи.





На повестке дня был рассмотрен вопрос о сдаче в эксплуатацию обновленной автодороги М-39 (887,8км–911,9км), которая проходит по территории Мактаральского района, а также о строительстве пункта пропуска на данном участке. В частности, на сегодняшний день жители Ташкента смогут попасть в Самарканд, минуя объездную дорогу через Джизак, сократив расстояние с 89 до 24,5 км.





«После сдачи в эксплуатацию, обновленная автодорога сократится до 65 километров. Это поспособствует дальнейшему укреплению отношений между двумя государствами и развитию торговли и туризма. Кроме того, надеюсь, что усилится связь между столицей Узбекистана Ташкентом и Южно-Казахстанской областью», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Ерик Утембаев.





Вместе с тем, со слов Е.Утембаева в приграничной зоне будет построен специальный пост, где будет осуществляться контроль товарооборота, который не будет облагаться налогом. Как ожидается, реконструкция автодороги будет завершена и сдана в эксплуатацию в феврале месяце 2017 году.

После достигнутых двухсторонних соглашений по данному проекту, рабочая группа подписала Протокол. Вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, и Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Узбекистан Ильхом Нематов выразили уверенность, что подписание этого документа поможет укрепить международные экономические связи и улучшить товарооборот.





В завершении встречи, Ильхом Нематов поблагодарил казахстанскую сторону за оказанную поддержку в данном вопросе, и отметил, что сегодняшняя встреча является хорошим примером в развитии сотрудничества с соседними странами.





Стоит отметить, что в 2006 году автодорога М-39 проходящая через территорию Мактааральского района была закрыта, тем самым осложнив передвижение местного населения. Теперь эта проблема решена благодаря заключенному Протоколу между двумя странами.



