Актер Алек Болдуин шутит над Трампом на русском языке

Болдуин сфотографировался в красной бейсболке с лозунгом Трампа "Make America great again".

Актер Алек Болдуин на своей странице в Instagram разместил фото-шутку над избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Вести.ru





Болдуин сфотографировался в красной бейсболке с лозунгом Трампа "Make America great again", что в переводе на русский язык означает "Сделаем Америку снова великой".





Но на бейсболке актера текст этого лозунга переведен на русский язык с ошибками: "Сделать америки здорово снова".





Фото: Instagram







