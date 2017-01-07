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Актер Алек Болдуин шутит над Трампом на русском языке

7 января 2017, 14:08

Болдуин сфотографировался в красной бейсболке с лозунгом Трампа "Make America great again".


Актер Алек Болдуин на своей странице в Instagram разместил фото-шутку над избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Вести.ru.

Болдуин сфотографировался в красной бейсболке с лозунгом Трампа "Make America great again", что в переводе на русский язык означает "Сделаем Америку снова великой".

Но на бейсболке актера текст этого лозунга переведен на русский язык с ошибками: "Сделать америки здорово снова".

Фото: Instagram



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