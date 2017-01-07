Актер Алек Болдуин шутит над Трампом на русском языке
7 января 2017, 14:08
Болдуин сфотографировался в красной бейсболке с лозунгом Трампа "Make America great again".
Актер Алек Болдуин на своей странице в Instagram разместил фото-шутку над избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Вести.ru.
Болдуин сфотографировался в красной бейсболке с лозунгом Трампа "Make America great again", что в переводе на русский язык означает "Сделаем Америку снова великой".
Но на бейсболке актера текст этого лозунга переведен на русский язык с ошибками: "Сделать америки здорово снова".
Фото: Instagram
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