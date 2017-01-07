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СМИ сообщили о стрельбе в захваченном солдатами городе Кот-д'Ивуара

7 января 2017, 14:33

Ранее город захватили солдаты, которые требуют повышения зарплат.


Рядом с главной военной базой во втором по населению городе Кот-д'Ивуара Буаке началась стрельба, передает РБК.

Ранее город захватили солдаты, которые требуют повышения зарплат, сообщалось, что они начали переговоры с властями.

По словам жителя города Конана Бенойта, «мощная стрельба слышна в районе лагеря третьего батальона».

Ранее министр обороны Кот-д'Ивуара Алан-Ричард Донвахи заявил, что демобилизованные солдаты, захватившие Буаке, требуют повышения зарплаты и упрощения процедуры получения более высоких званий. В обращении в эфире государственного телеканала Донвахи призвал солдат оставаться в казармах и сохранять спокойствие.

При этом мэр города Буаке Николас Дижбо отмечал, что армейские власти ведут переговоры с солдатами.

Ранее, 6 января, демобилизованные солдаты вошли в Буаке, забрали оружие, находившееся в полицейских участках, и заняли позиции на въезде в город.

Фото: Reuters

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