СМИ сообщили о стрельбе в захваченном солдатами городе Кот-д'Ивуара
7 января 2017, 14:33
Ранее город захватили солдаты, которые требуют повышения зарплат.
Рядом с главной военной базой во втором по населению городе Кот-д'Ивуара Буаке началась стрельба, передает РБК.
Ранее город захватили солдаты, которые требуют повышения зарплат, сообщалось, что они начали переговоры с властями.
По словам жителя города Конана Бенойта, «мощная стрельба слышна в районе лагеря третьего батальона».
Ранее министр обороны Кот-д'Ивуара Алан-Ричард Донвахи заявил, что демобилизованные солдаты, захватившие Буаке, требуют повышения зарплаты и упрощения процедуры получения более высоких званий. В обращении в эфире государственного телеканала Донвахи призвал солдат оставаться в казармах и сохранять спокойствие.
При этом мэр города Буаке Николас Дижбо отмечал, что армейские власти ведут переговоры с солдатами.
Ранее, 6 января, демобилизованные солдаты вошли в Буаке, забрали оружие, находившееся в полицейских участках, и заняли позиции на въезде в город.
Фото: Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837991-133e348de5d4f8ef8d0662fc22e05cf4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com