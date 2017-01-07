СМИ сообщили о стрельбе в захваченном солдатами городе Кот-д'Ивуара

Ранее город захватили солдаты, которые требуют повышения зарплат, сообщалось, что они начали переговоры с властями.





По словам жителя города Конана Бенойта, «мощная стрельба слышна в районе лагеря третьего батальона».





Ранее министр обороны Кот-д'Ивуара Алан-Ричард Донвахи заявил, что демобилизованные солдаты, захватившие Буаке, требуют повышения зарплаты и упрощения процедуры получения более высоких званий. В обращении в эфире государственного телеканала Донвахи призвал солдат оставаться в казармах и сохранять спокойствие.





При этом мэр города Буаке Николас Дижбо отмечал, что армейские власти ведут переговоры с солдатами.





Ранее, 6 января, демобилизованные солдаты вошли в Буаке, забрали оружие, находившееся в полицейских участках, и заняли позиции на въезде в город.



