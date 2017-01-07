В Астане BMW протаранил Toyota

Мощная авария произошла в Астане, сообщает Motor.kz





На регулируемом пешеходном переходе включился запрещающий движение сигнал светофора. Все автомобили остановились, а пешеходы начали переходить дорогу.





Внезапно в кадре появляется BMW X5, водитель которого двигался на высокой скорости и не успел остановиться. BMW врезается в Camry. От удара японский седан вылетает прямо на двух пешеходов, которые от удара падают на асфальт. Также X5 наехал на ногу другому пешеходу.





Как сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, водитель BMW двигался по проспекту Республики 6 января в 11 часов. Затем он допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который от удара по инерции допускает наезд на пешеходов.

В результате аварии телесные повреждения получили пешеходы 1989 и 1972 годов рождения.









Фото: скриншот видео