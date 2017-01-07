В Астане BMW протаранил Toyota
7 января 2017, 14:39
Пострадали два человека.
Мощная авария произошла в Астане, сообщает Motor.kz.
На регулируемом пешеходном переходе включился запрещающий движение сигнал светофора. Все автомобили остановились, а пешеходы начали переходить дорогу.
Внезапно в кадре появляется BMW X5, водитель которого двигался на высокой скорости и не успел остановиться. BMW врезается в Camry. От удара японский седан вылетает прямо на двух пешеходов, которые от удара падают на асфальт. Также X5 наехал на ногу другому пешеходу.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, водитель BMW двигался по проспекту Республики 6 января в 11 часов. Затем он допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который от удара по инерции допускает наезд на пешеходов.
В результате аварии телесные повреждения получили пешеходы 1989 и 1972 годов рождения.
Фото: скриншот видео
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