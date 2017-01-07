Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Астане BMW протаранил Toyota

7 января 2017, 14:39

Пострадали два человека.


Мощная авария произошла в Астане, сообщает Motor.kz.

На регулируемом пешеходном переходе включился запрещающий движение сигнал светофора. Все автомобили остановились, а пешеходы начали переходить дорогу.

Внезапно в кадре появляется BMW X5, водитель которого двигался на высокой скорости и не успел остановиться. BMW врезается в Camry. От удара японский седан вылетает прямо на двух пешеходов, которые от удара падают на асфальт. Также X5 наехал на ногу другому пешеходу.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, водитель BMW двигался по проспекту Республики 6 января в 11 часов. Затем он допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который от удара по инерции допускает наезд на пешеходов.

В результате аварии телесные повреждения получили пешеходы 1989 и 1972 годов рождения.


Фото: скриншот видео


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код