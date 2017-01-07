В Петропавловске изъяли более 3000 несертифицированных пиротехнических изделий
7 января 2017, 14:53
К административной ответственности было привлечено 10 человек.
За 25 дней более 3300 несертифицированных пиротехнических изделий изъято в Петропавловске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СКО.
В УВД города Петропавловска подвели итоги операции «Пиротехника», проводившейся на территории области с 12 декабря по 5 января.
В целях обеспечения безопасности жителей города и области полицейскими был проведен целый комплекс профилактических мероприятий.
Со слов начальника УВД города Петропавловска полковника полиции анатолия Мурзыканова, в оперативно-профилактическом мероприятии «Пиротехника» было задействовано 125 сотрудников местной полицейской службы и административной полиции.
Было проверено порядка 30 различных точек города по торговле и хранению пиротехнических изделий. В фокусе внимания – продавцы, не имевшие сертификата на товар, а также затруднявшиеся рассказать инструкцию по применению продаваемых салютов, фейерверков и хлопушек.
По итогам профилактического мероприятия «Пиротехника» к административной ответственности было привлечено 10 жителей города Петропавловска. Каждый из них должен будет оплатить штраф в размере 25 МРП.
За время операции было изъято 3338 несертифицированных пиротехнических изделий. Каждое изделие будет утилизировано в присутствии специально созданной комиссии.
Фото: Полтавщина
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