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В Петропавловске изъяли более 3000 несертифицированных пиротехнических изделий

7 января 2017, 14:53

К административной ответственности было привлечено 10 человек.


За 25 дней более 3300 несертифицированных пиротехнических изделий изъято в Петропавловске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СКО.

В УВД города Петропавловска подвели итоги операции «Пиротехника», проводившейся на территории области с 12 декабря по 5 января.

В целях обеспечения безопасности жителей города и области полицейскими был проведен целый комплекс профилактических мероприятий.

Со слов начальника УВД города Петропавловска полковника полиции анатолия Мурзыканова, в оперативно-профилактическом мероприятии «Пиротехника» было задействовано 125 сотрудников местной полицейской службы и административной полиции.

Было проверено порядка 30 различных точек города по торговле и хранению пиротехнических изделий. В фокусе внимания – продавцы, не имевшие сертификата на товар, а также затруднявшиеся рассказать инструкцию по применению продаваемых салютов, фейерверков и хлопушек.

По итогам профилактического мероприятия «Пиротехника» к административной ответственности было привлечено 10 жителей города Петропавловска. Каждый из них должен будет оплатить штраф в размере 25 МРП.

За время операции было изъято 3338 несертифицированных пиротехнических изделий. Каждое изделие будет утилизировано в присутствии специально созданной комиссии.

Фото: Полтавщина


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