Бердыбек Сапарбаев поздравил православных актюбинцев с Рождеством
7 января 2017, 14:58
Аким области пожелал им крепкого здоровья, благополучия в семьях.
Сегодня глава региона посетил главный храм областного центра — Свято-Никольский кафедральный собор, сообщает Zakon.kz.
Аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что проживание в мире и согласии представителей всех конфессий в Казахстане стало возможным благодаря мудрой политике Президента страны Нурсултана Назарбаева, а добрые отношения между христианами, мусульманами и представителями других религиозных течений в нашей стране служат примером для всего мира.
"И в этом неоспоримая заслуга Главы государства. Казахстан давно известен миру своей толерантностью, межэтническим и межконфессиональным согласием его граждан. Благодаря сохранению и приумножению традиционных культурных ценностей народа Казахстана, мы говорим о богатстве и стабильности нашего государства. Православная церковь вносила и вносит ощутимую лепту в святое дело укрепления согласия в народе терпимости в отношениях между представителями разных национальностей и вероисповеданий. Недавнее знаменательное событие в жизни нашей страны – 25-летие Независимости нашего государства наглядно показало всем нам, что мы действительно добились больших успехов в социально-экономическом развитии страны. И, конечно, одним из главных условий этого стала четко налаженная государственная система межконфессионального и межнационального диалога в обществе", - сказал глава региона, поздравив присутствующих с великим христианским праздником.
Аким области пожелал им крепкого здоровья, благополучия в семьях и призвал земляков в столь непростое время помнить о согласии в Казахстане и хранить его.
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