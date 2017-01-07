Бердыбек Сапарбаев поздравил православных актюбинцев с Рождеством

Аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что проживание в мире и согласии представителей всех конфессий в Казахстане стало возможным благодаря мудрой политике Президента страны Нурсултана Назарбаева, а добрые отношения между христианами, мусульманами и представителями других религиозных течений в нашей стране служат примером для всего мира.









"И в этом неоспоримая заслуга Главы государства. Казахстан давно известен миру своей толерантностью, межэтническим и межконфессиональным согласием его граждан. Благодаря сохранению и приумножению традиционных культурных ценностей народа Казахстана, мы говорим о богатстве и стабильности нашего государства. Православная церковь вносила и вносит ощутимую лепту в святое дело укрепления согласия в народе терпимости в отношениях между представителями разных национальностей и вероисповеданий. Недавнее знаменательное событие в жизни нашей страны – 25-летие Независимости нашего государства наглядно показало всем нам, что мы действительно добились больших успехов в социально-экономическом развитии страны. И, конечно, одним из главных условий этого стала четко налаженная государственная система межконфессионального и межнационального диалога в обществе", - сказал глава региона, поздравив присутствующих с великим христианским праздником.







